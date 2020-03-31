توصية من «مكافحة الأمراض» باستمرار تقديم التطعيمات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 03:19 مساء
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أوصت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالاستمرار في تقديم الخدمات التطعيمية للمواطنين، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية.

ودعت الإدارة إلى الحرص على إبقاء مسافات آمنة خلال تقديم التطعيمات، وتخصيص أماكن خاصة للتطعيم بعيدا عن الازدحام، حسب البيان المنشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وكانت عدد من المجالس البلدية قد قررت إيقاف تقديم التطعيمات تخوفا من الزحام، وذلك في إطار منع تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ولفت البيان إلى أهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض والأوبئة، وقد أوصت بها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الاستشارية للتطعيمات.

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