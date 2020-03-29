تعليق العمل بالمراكز الصحية وإقفال حدود بلدية تراغن بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 08:01 مساء
مسؤولي بلدية تراغن. (المجلس التسييري لبلدية تراغن)

قرر المجلس التسييري لبلدية تراغن تعليق التطعيمات الإجبارية لمراكز الراعياة الصحية الأولية وتعليق العمل بها من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن المجلس في بيان قفل جميع المنافذ على الحدود الإدارية لبلدية تراغن أمام حركة المسافرين من وإلى البلدية تنفيذا لقرار وزير الداخلية رقم (334 - 339) لسنة 2020 بشأن حظر التجول.

وطالب المجلس التسييري لبلدية تراغن في ختام البيان مواطني البلدية كافة المقيمين بمختلف المدن الغربية بالبقاء في أماكن سكنهم حتى انقضاء مدة الحظر المقررة والتي تنتهي في 11 أبريل المقبل.

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