تدريب 16 أخصائيا ليبيا على الآثار الاجتماعية لـ«كورونا» بدعم أممي وأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 01:55 صباحا
جانب من البرنامج التدريبي للأخصائيين الاجتماعيين الليبيين، 9 أبريل 2020. (صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، الخميس، تدريب 16 أخصائيًا اجتماعيًا بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، حول الآثار الاجتماعية لمرض «كوفيد-19» على النساء والفتيات.

وقال الصندوق في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن برنامج التدريب يأتي بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية ووزارة الشؤون الاجتماعي بحكومة الوفاق، ويحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي.

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يشار إلى صندوق الأمم المتحدة أعلن في 3 أبريل الجاري تلقي 50 عاملًا بالمجال الصحي في المستشفى الوحيد للولادة في طرابلس تدريبًا حول مخاطر فيروس «كورونا» المستجد، وطرق الوقاية للنساء الحوامل والأمهات، وذلك برعايته وبالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية وزارة الصحة بحكومة الوفاق والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشاد الصندوق الأممي بدعم صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لأفريقيا البرنامج ماليًا، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى الحفاظ على توفير خدمات الصحة الإنجابية ذات الجودة العالية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.

جانب من البرنامج التدريبي للأخصائيين الاجتماعيين الليبيين، 9 أبريل 2020. (صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا)
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