تدريب 50 عاملا بمستشفى الولادة في طرابلس على الوقاية من «كورونا» بدعم أوروبي

جانب من فعاليات تدريب العاملين بمستشفى الولادة في طرابلس للوقاية من «كورونا»، 3 أبريل 2020. (صندوق الأمم المتحدة للسكان)

تلقى 50 عاملًا بالمجال الصحي في المستشفى الوحيد للولادة في طرابلس خلال هذا الأسبوع تدريبًا حول مخاطر فيروس «كورونا» المستجد، وطرق الوقاية للنساء الحوامل والأمهات.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الجمعة، إن البرنامج التدريبي نفذ برعايته بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية وزارة الصحة بحكومة الوفاق والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وذلك حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشاد الصندوق الأممي بدعم صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لأفريقيا البرنامج ماليًا، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى الحفاظ على توفير خدمات الصحة الإنجابية ذات الجودة العالية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.