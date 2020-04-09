افتتاح قسم العناية الفائقة في مستشفى ابن سينا بسرت الأسبوع المقبل

مسؤولون في مستشفى ابن سينا في سرت يتفقدون قسم العناية الفائقة، 9 أبريل 2020، (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت، اليوم الخميس، افتتاح قسم العناية الفائقة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال تفقد مدير عام المسستشفى الدكتور الزرقاء للاستعدادات النهائية للافتتاح، حسب بيان المستشفى على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 18 مارس الماضي، افتتحت إدارة المستشفى قسم العزل والأمراض السارية الذى يحوى عشر غرف إيواء مجهزة، وأربع غرف عناية، اثنتان منها تحويان أجهزة التنفس الصناعى وتخطيط القلب وأجهزة قياس ضغط الدم والسكر.

وقال الزرقاء، في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط» إن القسم جهز بالكامل بجهود ذاتية من الإدارة، منوها بأهميته في استقبال حالات العزل، وحالات الأمراض السارية لعلاجها.