لجنة مجابهة «كورونا» تضع توصيات بشأن إعادة العالقين في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 10:10 صباحا
اجتماع اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، 8 إبريل 2020، (صحة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد التابعة للمجلس الرئاسي وضع توصيات بخصوص حل مشكلة العالقين بالخارج، وآليات إعادتهم إلى ليبيا.

وناقشت اللجنة، في اجتماعها السابع عشر، إصدار قرار لتشجيع ودعم العاملين بالمجال الصحي لمواجهة الفيروس، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وشدد رئيس اللجنة الدكتور أحميد بن عمر، على ضرورة زيادة الدعم لجميع الكوادر الطبية، والمساعدة والفنية التي تتصدى للوباء بكل الإمكانات والتجهيزات.

كما استمع إلى إحاطة من مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار عن الوضع الوبائي في ليبيا، وسير العمل بالمركز ومتابعة الحالات المصابة التي أوضح أنها مستقرة، وبينها حالات تتماثل للشفاء.

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واطلعت اللجنة على عملية تجهيز أماكن العزل الصحي والحجر بمختلف المناطق والبلديات وسرعة الإنجاز من قبل صندوق التضامن القائم على تنفيذ المواقع.

وأمس، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل حالتي إصابة بـ«كورونا»، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في عموم البلاد إلى 21 حالة، بينها حالة وفاة.

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