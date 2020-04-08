ابن المصاب بـ «كورونا» في بنغازي يروي تفاصيل اكتشاف الحالة

صورة من مقطع فيديو للشاب ناجي فوزي ابن المصاب بفيروس كورونا في بنغازي، 7 إبريل 2020، (وال بنغازي)

روى الشاب ناجي فوزي تفاصيل اكتشاف إصابة ابيه بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الكويفية بمدينة بنغازي.

وقال الشاب إن ابيه عاد من تركيا في 19 مارس الماضي، وخضع للحجر الصحي في منزله، طبقا للتعليمات، وقبل 8 أيام توجه إلى المستشفى لمتابعة حالته، خاصة وأنه أجرى جراحة سابقة في الرئة، حسب مقطع فيديو نشرته صفحة وكالة الأنباء الليبية في بنغازي على موقع فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وأضاف أن الأطباء أجروا لأبيه أشعة ولم تظهر لديه أي مشكلة، كما أنه لم يعاني من أي أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن عندما قاموا بإجراء تحليل له جاء إيجابي، مضيفا أن والده حاليا في مستشفى الهواري، وهو موجود مع عمه في الحجر، حيث أخذت منهما عينات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

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وطالب ناجي بعدم تناقل صورة أبيه ومكان منزلهم، وعدم الإساءة له أو تشويه صورة الأسرة، داعيا إلى التكاتف معهم، لأن الجميع يمرون بنفس الأزمة.