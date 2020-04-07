ديوان المحاسبة يدعو حكومة الوفاق إلى سرعة تجهيز مواقع العزل الصحي

أحد أفراد ديوان المحاسبة خلال معاينته مركز العزل في الزنتان، 7 أبريل 2020، (صفحة الديوان على فيسبوك)

دعا ديوان المحاسبة بطرابلس، حكومة الوفاق إلى الإسراع في إنجاز مواقع العزل الصحي في جميع البلديات.

جاء ذلك بعد زيارة لجنة الأزمة بالديوان إلى موقع العزل بمدينة الزنتان، حيث اطلعت على نسبة الإنجاز به والبالغة 65%، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واطلعت على المستلزمات الطبية داخل الموقع، موضحة أنه يحوي 16 سريرًا، وأربعة أسرَّة عناية، كما تفقدت موقع العزل الصحي في مدينة زليتن، حيث بلغت نسبة الإنجاز 45٪.

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وانتهت وزارة الصحة من تجهيز أربعة مراكز لعلاج المصابين بفيروس كورونا «المستجد» في طرابلس، كما تواصل الشركات المتعاقد معها أعمال تجهيز مواقع عزل في مدن زليتن وغدامس ونالوت وزوارة والخمس والزاوية وورشفانة وغريان، كما سيجري تجهيز مراكز في مدن أخرى تحسبًا لظهور حالات إصابة فيها، وفق بيان سابق للوزارة.