بالصور: تجهيز سفينة «بن عوف» لاستقبال المصابين بـ«كورونا»

سفينة بن عوف، 6 إبريل 2020، (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق استمرار التجهيزات داخل سفينة «بن عوف» الراسية في قاعدة أبوستة البحرية بالعاصمة طرابلس، وذلك لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت صفحة الوزارة على موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الإثنين، مقطع فيديو لإعداد غرف خاصة لاستقبال المرضى في السفينة.

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وانتهت وزارة الصحة من تجهيز أربعة مراكز لعلاج المصابين في طرابلس، كما تواصل الشركات المتعاقد معها أعمال تجهيز مواقع عزل في مدن زليتن وغدامس ونالوت وزوارة والخمس والزاوية وورشفانة وغريان، كما سيجري تجهيز مراكز في مدن أخرى تحسبا لظهور حالات إصابة فيها، وفق بيان سابق للوزارة.

صورة من على متن السفينة

تجهيز غرف العزل داخلها