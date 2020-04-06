«صحة الوفاق» توجه «نداء استغاثة» لوقف الهجمات على المؤسسات الصحية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 07:51 مساء
شعار وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت).

وجهت لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، نداء لكل المؤسسات المحلية والدولية الإنسانية لسرعة التحرك لوقف «الهجمات الإجرامية» على العاصمة طرابلس التي تستهدف المؤسسات الصحية، وآخرها ما وقع مساء اليوم عندما تم استهداف «مستشفى الخضراء العام» بصواريخ.

ولفتت اللجنة في بيان اليوم، أن الاستهداف تسبب في فصل مولد التغذية الكهربائية عن المستشفى مما استدعى إجلاء المرضى ونقلهم خارج المستشفى، ومن بينهم مصابون بفيروس «كورونا» المستجد، ما فاقم الوضع الصحي الإنساني في ليبيا.

السفير الأميركي وممثل «يونيسف» يدعوان إلى إنهاء «القصف العشوائي»

وفي وقت سابق من اليوم، دعا السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند وممثل منظمة «يونيسف» في ليبيا عبدالرحمن غندور إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، و«إنهاء القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية التي قتلت أو شوهت العديد من الأطفال الأبرياء في الشهر الماضي وحده».

وأشار بيان للسفارة الأميركية، اليوم الإثنين، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى أن الأطفال في ليبيا يواجهون ظروفا صعبة «بين فكّي الصراع الدائر وأزمة فيروس كورونا المستجد التي تلوح في الأفق»، ما يتطلب اهتماما عاجلا من السلطات الليبية.

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