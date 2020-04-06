السفير الأميركي وممثل «يونيسف» يدعوان إلى إنهاء «القصف العشوائي»

شعار السفارة الأميركية في ليبيا ومنظمة يونيسف، (أرشيفية: صفحة السفارة على فيسبوك)

دعا السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند وممثل منظمة «يونيسف» في ليبيا عبدالرحمن غندور إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، و«إنهاء القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية التي قتلت أو شوهت العديد من الأطفال الأبرياء في الشهر الماضي وحده».

وأشار بيان للسفارة الأميركية، اليوم الإثنين، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى أن الأطفال في ليبيا يواجهون ظروفا صعبة «بين فكّي الصراع الدائر وأزمة فيروس كورونا المستجد التي تلوح في الأفق»، ما يتطلب اهتماما عاجلا من السلطات الليبية.

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جاء ذلك خلال مشاركة نورلاند يوم الجمعة الماضي، في اجتماع افتراضي بقيادة غندور الذي قدّم لموظفي السفارة إحاطة حول المساعدة الحيوية التي تقدمها اليونيسف للأطفال في ليبيا.

ونوه غندور بالتنسيق المستمر بين المنظمة ووزارة الصحة في حكومة الوفاق، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمنظمات الأخرى التي تُعنى بالمساعدات، وذلك لتعزيز الوعي العام باستراتيجيات التخفيف من آثار «كورونا»، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية للأطفال وأسرهم.

توعية الأطفال

وحسب البيان، يوفر مكتب اليونيسف في ليبيا الدعم الحاسم والصحة والتغذية والنظافة والتعليم لمئات الآلاف من الأطفال وأفراد أسرهم، وتتراوح هذه الأنشطة من إدارة اللقاحات المنقذة للحياة وصولا إلى إعادة تأهيل المدارس والفصول الدراسية.

وتعمل «يونيسف» مع مركز مكافحة الأمراض على إنتاج ونشر مواد توعوية صحية ملائمة للأطفال، وتنسق بشكل وثيق مع وزارة التعليم في حكومة الوفاق لتوفير خيارات التعلّم عن بُعد لأطفال المدارس، ومع وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان حماية السكان المعرّضين للخطر، كما تعزز خدمات الصحة والتغذية والنظافة الأساسية لآلاف الأسر في ليبيا.

وأشارت السفارة الأميركية إلى تقديم تمويل بـ1.5 مليون دولار لأنشطة الصحة وحماية الأطفال في طرابلس ومصراتة وتاورغاء وبنغازي.