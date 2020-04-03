محاضرة توعوية في سبها حول الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 03 أبريل 2020, 09:14 مساء
محاضرة توعوية تدريبية حول الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا المستجد», سبها 3 أبريل 2020 (بوابة الوسط)

أُقيمت بمدينة سبها محاضرة توعوية تدريبية حول الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا المستجد»، وذلك أمس الخميس.

قال الدكتور عبدالرحمن بشير، أحد المشرفين على المحاضرة إلى «بوابة الوسط»، إن المحاضرة استهدفت المتطوعين لتدريبهم وتوعيتهم بالإجراءات الوقائية ضد فيروس «كورونا المستجد»، حتى يكونوا على أهبة الاستعداد في عمليات الطوارئ، من خلال تدريبهم على كيفية استخدام الأدوات والمعدات التي تقي المواطن من المرض، مثل التنظيف واستخدام المطهرات، إلى جانب الكمامات والملابس الخاصة بالتعقيم وكل ما يصب في السلامة الشخصية والمجتمعية.

إجراءات وقائية بمصرف الجمهورية في سبها من «كورونا» لسلامة المتعاملين

وأضاف الناشط المدني أنور الحملي، إلى «بوابة الوسط»، أن المحاضرات والتدريبات لها قبول حسن وتأثير داخل المجتمع، مضيفًا أن عديد المواطنين التزموا ببعض الإجراءات الاحترازية مثل كيفية المعاملة في الأسواق والمحال التجارية، إلى جانب ارتداء الأدوات التي تحافظ على عدم نقل العدوى مثل الكمامات والقفازات.

يشار أن هذه الندوات التوعوية تشرف عليها تنسيقية القرضة للمجتمع المدني بسبها.

جانب من محاضرة توعوية حول الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد, سبها 3 إبريل 2020 (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة توعوية حول الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد, سبها 3 إبريل 2020 (بوابة الوسط)
جانب من محاضرة توعوية حول الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد, سبها 3 إبريل 2020 (بوابة الوسط)
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