إجراءات وقائية بمصرف الجمهورية في سبها من «كورونا» لسلامة المتعاملين

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 02 أبريل 2020, 08:43 مساء
صالة مصرف الجهمورية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفوده)

وضع مصرف الجمهورية بمدينة سبها بعض الإجراءات الوقائية في خطوة احترازية من أجل الحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد نظرا لزحمة المصرف وتردد المواطن يوميا عليه.

وقال مدير فرع مصرف الجمهورية بمنطقة القرضابية، عمر امبارك، لـ«بوابة الوسط» إن الإجراءات الاحترازية تشمل إلزام موظفي المصرف بلبس القفازات والكمامات أثناء العمل، وكذلك وضع عبارات قف داخل صالة الجمهور تبعد بين كل زبون حوالي مترين إلى جانب تعقيم مقر المصرف من مكاتب وصالات.

ووصف المواطن ماهر السنوسي أحد زبائن المصرف لـ«بوابة الوسط» الإجراءات الاحترازية بالمصرف بأنها «ممتازة جدا»، موضحا أنه لاحظ تعقيم وتنظيم صالة المصرف والمعاملة الحسنة والتزام الموظفين بالإرشادات الاحترازية حول فيروس كورونا.

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