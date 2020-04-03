«صحة الموقتة» تطالب البلديات بالاستمرار في تقديم التطعيمات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 04:00 مساء
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، مديري مكاتب الرعاية الصحية الأولية بالبلديات بالاستمرار في تقديم برامج التطعيمات الروتينية، وتنظيمها بما يكفل عدم الازدحام والاكتظاظ داخل المؤسسات الصحية.

كما حضت الوزارة مديري مكاتب الرعاية الصحية الأولية بالبلديات على ضرورة الحرص على اتباع التحوطات القياسية لمكافحة انتشار عدوى فيروس «كورونا» المستجد سواء لمقدمي الخدمة أو متلقيها، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا «صحة الموقتة» تسلم مستلزمات للوقاية من «كورونا» إلى 17 بلدية

وتشمل هذه التدابير الوقائية التي طالبت بها الوزارة «منع الازدحام، وعدم وجود أكثر من أربعة أفراد في الغرفة الواحدة، والالتزام بوجود مسافات مناسبة بين الأفراد، والاهتمام بالتهوية الجيدة»، حسب البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تسجل أسوأ حصيلة يومية للوفيات بـ«كورونا» في العالم
دولى
هل اشترت واشنطن كمامات من الصين كانت مخصصة لفرنسا؟
دولى
أنطوني فاوتشي.. طبيب أميركي يكافح «كورونا» ويعارض رؤية ترامب للأزمة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
وباء «كورونا»: أكثر من مليون مصاب حول العالم و50 ألف وفاة على الأقل
دولى
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي تعلن تفاصيل مكالمة سيالة وبوريل
ليبيا
السعودية: حظر التجول بمكة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة
عربى
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
الحكومة الكندية ستدفع 75% من رواتب موظفي القطاع الخاص لتفادي آثار «كورونا»
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوكيز المج