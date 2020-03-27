«صحة الموقتة» تسلم مستلزمات للوقاية من «كورونا» إلى 17 بلدية

مسؤولو وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال تنظيم أعمال تسليم مستلزمات وقائية للبلديات، 26 مارس 2020، (بوابة الوسط)

بدأت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال الساعات الأولي من فجر اليوم الجمعة، إرسال المستلزمات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد الخاصة بفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في 17 بلدية.

وشملت البلديات كل من: «الجغبوب، وطبرق، ودرنة، والقبة، والأبرق، وشحات، والبيضاء، وساحل الجبل، والمرج، وجردس العبيد، وقمينس، وزويتينة، وأجدابيا، وسلوق، وخليج السدرة، وإجخرة، وسرت».

كما أكدت اللجنة المشكلة في هذا الخصوص، أنه سترسل جميع المستلزمات الوقائية لباقي البلديات التي لم تستلم ابتداء من يوم السبت القادم.

وتضم اللجنة مدير التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي، ومدير الموارد البشرية والمكلف بإدارة الجودة محمد الجبالي، الذين تابعا عملية التوزيع اليوم.

يأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، بضرورة التزام المرافق الصحية في البلديات بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، بالتنسيق مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة على مدار الساعة يوميا.

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كما شدد عقوب على ضرورة الاستمرار برفع درجة الاستعداد بكافة المرافق الصحية بالبلاد، وتزويدها بما يلزم من مستلزمات طبية ووقائية المتمثلة في الأقنعة، وماسكات طبية، وجيل مطهر، ومستلزمات تنظيف.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى ونشر التعليمات والإرشادات الوزارية ومنظمة الصحة العالمية المرتبطة بالمرض لجميع أعضاء الفريق الطبى، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية لمواجهة المرض بمعايير منظمة الصحة العالمية، والإبلاغ الفورى عن الحالات المشتبهة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن يوم الثلاثاء الماضي تسجيل أول إصابة بالفيروس في ليبيا، لمواطن يبلغ من العمر 73 عاما، قادم من المملكة العربية السعودية.

جانب من المستلزمات التي وفرتها الوزارة للبلديات