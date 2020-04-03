عقوب: لولا إجراءات مواجهة «كورونا» لكنا أمام كارثة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 01:30 صباحا
وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

وصف وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد بـ«الحكيمة والشجاعة»، معتبرًا أنها جنبت البلاد «كارثة كبيرة»، مؤكدًا إمكانية قهر الوباء عبر التدابير الوقائية اللازمة.

وقال عقوب في بيان، «لو لم يتم إقرار إغلاق الحدود والمساجد، وحظر التجوال، وعزل المدن، ومنع التجمعات، وتعليق الدراسة، ووقف العمل في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية، منذ البداية لكنا أمام كارثة كبيرة».

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وأوضح أن ليبيا ليست مستعدة لاستقبال الكثير من الإصابات بسبب ما تشهده من أحداث، إلا أنه لفت إلى أن وزارته استطاعت تجهيز عدد كبير من مراكز العزل السريري الطبي وبسعة سريرية جيده مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وجدد الوزير دعوته للمواطنين باتباع الإرشادات والتعليمات التي وضعتها اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» وتنفيذ توصيات وزارة الصحة، كما دعاهم للالتزام بالمنازل طوال مدة الحظر.

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