«صحة الموقتة»: البقاء في المنازل خلال الأسبوع الجاري يجنب البلاد كارثة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 01:38 مساء
وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة إن التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، خصوصا خلال الأسبوع الجاري، يجنب البلاد كارثة صحية، مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ودعت الوزارة في بيان، اليوم السبت، جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم السفر إلى مدن أخرى.

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وأكد وزير الصحة سعد عقوب إن «قرار حظر التجوال صدر بعد دراسة علمية»، معتبرا أن التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم خلال هذا الأسبوع يجنب البلاد تداعيات كارثية.

وشدد عقوب على ضرورة الاستمرار في مراقبة المنافذ وتعزيز دور الحجر الصحي في المطارات والموانئ والمنافذ البرية، فضلا عن أهمية توحيد الجهود مع رجال الأمن والجوازات والجمارك والطب البيطري والزراعي، لمراقبة حالات الوافدين إلى ليبيا عبر المنافذ الحدودية.

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