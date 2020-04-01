بالصور.. أفراد من المجتمع المدني يشاركون في مواجهة «كورونا» في غريان

أفراد من المجتمع المدني في غريان شاركوا في توزيع المواطنين بالمصارف لمواجهة كورونا. (الإنترنت)

شاركت منظمات المجتمع المدني تطوعًا في إجراءات التصدي لفيروس «كورونا المستجد» في بلدية غريان.

وقال المجلس البلدي غريان إن منظمة «بصمة خير» وشبكة «تثقيف الأقران» شاركتا في لجنة الطوارئ بالبلدية لمكافحة الفيروس، مشيرًا في بيان اليوم الأربعاء إلى أن مواجهة الجائحة لم تقتصر على مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية.

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وقام شباب المنظمتين برش وتعقيم المصارف وتعليق ملصقات التوعية ووضع علامات إرشادية لوقوف المواطنين بمسافات آمنة في فروع المصارف التجارية غريان.

وسجلت ليبيا 10 حالات إصابة بفيروس «كورونا» حتى الآن، بينما تتخذ تدابير للوقاية والحد من انتشار الفيروس في مختلف الجهات والمؤسسات والبلديات.