«بلدي غريان» يطلق مبادرة لتوفير أغذية ومياه للأسر المحتاجة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 10:00 صباحا
شعار بلدية غريان، (أرشيفية: الإنترنت)

أطلق المجلس البلدي غريان مبادرة لتوفير المواد الغذائية الأساسية والمياه للأسر المحتاجة.

ودعا تلك الأسر إلى تقديم طلباتهم إلى صندوق التكافل الاجتماعي بالبلدية بدءا من يوم الأحد المقبل، مرفقين صورة جواز السفر وكتيب العائلة وعلم وخبر من مختار المحلة بالإقامة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وطالبت البلدية المواطنين الراغبين في الدعم العيني أو النقدي أو المشاركة في العمل التطوعي بالتواصل على رقم الهاتف 0916781622.

تأتي تلك الخدمات في إطار التخفيف عن المواطنين، في ظل الإجراءات المتخذة من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن فرضا جزئيا لحظر التجول.

واستعدت البلدية لمجابهة الفيروس، إذ خصصت مستشفى غريان المركزي التعليمي لتلقي الاتصالات في حالة الاشتباه بأعراض الإصابة على مدى الساعة يوميا، وفي حال استقبال حالة، ستحول إلى المكان المعد في مثل هذه الظروف، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

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