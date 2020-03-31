«صحة الوفاق» تعلن وصول شحنة معدات وقاية للعاملين بغرف العزل

الطائرة «بوينغ 747» تهبط في مطار مصراتة وعلى متنها معدات لوقاية العاملين بغرف العزل، 31 مارس 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، وصول طائرة «بوينغ 747» قادمة من بلجيكا إلى مطار مصراتة الدولي، وعلى متنها أول شحنة من معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل المخصصة لمصابي فيروس «كورونا» المستجد.

وتتكون الشحنة من بدل عزل واقية مخصصة للعمل بالعناية الفائقة، وبدل عزل واقية نوع «White Isolation Coverall»، بالإضافة إلى واقيات وجه، ونظارات واقية، وأقنعة وجه ذات استعمال واحد، وذلك حسب منشور على صفحة وكيل وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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وقال مدير مكتب وكيل الوزارة، محمود بن محمود، إن وصول هذه الشحنة يأتي تنفيذًا لإجراءات الوكيل الهادفة إلى توفير الإمدادات الطبية الخاصة بعمل مواقع عزل المصابين بفيروس «كورونا» المستجد.