صحة الوفاق: توزيع 50 سيارة إسعاف على البلديات

سيارات الإسعاف قبل الانطلاق إلى البلديات. (وزارة الصحة)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن 50 سيارة تعقيم وإسعاف انطلقت من مستشفى معيتيقة العسكري لتسليمها إلى البلديات، ضمن إجراءات كبح فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن السيارات تحمل شحنات من المعدات والمستلزمات الطبية. لكن البيان لم يحدد أسماء البلديات التي ستستقبل تلك السيارات.

ومن المقرر أن تتجه سيارات أخرى لمستشفى طرابلس الجامعي لتسليمها شحنة من المستلزمات الطبية بعد أن جرى تسليم مستشفى طرابلس المركزي شحنة من المستلزمات الطبية أيضًا لرفع جاهزية أقسام المستشفى، وفق الوزارة.

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وفي وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة بدء توزيع الاحتياجات العاجلة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد على البلديات، اعتبارا من مساء اليوم الأحد.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد أمس إلى 3 حالات، مع الإعلان الرسمي عن إصابة حالتين جديدتين تضاف إلى حالة جرى اكتشافها الأسبوع الماضي.

ورفعت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق توصيات بمجموعة من الإجراءات الاحترازية إلى المجلس الرئاسي بعد الإعلان عن تسجيل الإصابتين.