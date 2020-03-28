الإفراج عن 466 موقوفا بالسجون في طرابلس ضمن إجراءات مواجهة «كورونا»

نزلاء في السجون الليبية, (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت النيابة العامة قرارا بالإفراج عن 466 نزيلا من داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بنطاق فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس، في إطار خطة الاستجابة للتعامل مع جائحة «كورونا» وتنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بحكومة الوفاق، بالتخفيف من اكتظاظ السجون، واستعمال بدائل الحبس الاحتياطي والإفراج الشرطي.

وبحسب بيان لوزارة العدل اليوم، يشمل المفرج عنهم، موقوفين احتياطيا على ذمة التحقيق، وكذلك ممن تنطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي الذين استفادوا من قرارات الإفراج منذ بداية الأزمة وأمس الجمعة.

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ولفت إلى أن المفرج عنهم بينهم ليبيون وعرب وأجانب من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وشددت الوزارة على أن هذا القرار خطوة أولى في سياق التقليل من ازدحام المؤسسات العقابية، والتي من المأمول أن تواكبها خطوات أخرى بعد أن توافي باقي فروع جهاز الشرطة القضائية مكتب النائب العام بالنزلاء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، وكذلك ما يعتزم المجلس الأعلى القيام به من خطوات تستهدف العفو عن المحكومين الذين أمضوا أكثر من نصف المدة وكبار السن وذوي الاعتبارات الصحية الخاصة.