ندوة توعوية عن فيروس «كورونا» لمديري مؤسسات الإصلاح والتأهيل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 05:05 مساء
ندوة توعوية عن فيروس «كورونا» لمديري مؤسسات الإصلاح والتأهيل, طرابلس 24 مارس 2020 (عدل الوفاق)

أقيمت في طرابلس ندوة توعوية تثقيفية عن وباء «كورونا» (COVID_19) بقاعة الشهداء، اليوم الثلاثاء، حضرها مديرو مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومشرفو الرعاية الصحية والاجتماعية.

وبحسب بيان وزارة العدل بحكومة الوفاق، تهدف الندوة إلى نشر التوعية الصحية وترشيد العاملين بالمؤسسات الإصلاحية إلى كيفية تفادي العدوى من الوباء الذي قد يشكل خطرا يهدد حياة النزلاء.

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وأوضح البيان أن الندوة أشرفت عليها إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل ومستشارون وأطباء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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