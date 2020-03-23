«عدل الوفاق» تقلل ساعات العمل وتشكل غرفة طوارئ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 10:20 صباحا
اجتماع وزارة العدل في حكومة الوفاق لمناقشة آليات العمل خلال حظر التجول، 22 مارس 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قررت وزارة العدل في حكومة الوفاق اتخاذ عدد من التدابير ضمن الخطة الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحددت الوزارة ساعات العمل حتى الثانية عشر ظهرا، على أن يستمر المكلفون بعمل إضافي إلى الرابعة عصرا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

كما شكلت الوزارة غرفة طواريء، إضافة إلى تكليف الأجهزة والإدارات بتسمية الأشخاص الذين سيعملون خلال فترة حظر التجول حتى يتسنى إصدار التصاريح الخاصة لهم.

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يذكر أن المجلس الرئاسي أعلن فرض حظر التجول في كامل التراب الليبي من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من أمس الأحد.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 دينار، أو بإحدى العقوبتين ينتظر كل من يخالف تدابير الحجر الصحي أو المخالفين حظر التجول.

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