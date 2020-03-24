مصدر عسكري: منع خروج الليبيين ودخول المصريين عبر منفذ امساعد وتفريغ البضائع خارج المنفذ

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الثلاثاء 24 مارس 2020, 03:10 مساء
منفذ امساعد البري, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت سرية من «اللواء 106» التابع للقيادة العامة للجيش، قيامها بتأمين منفذ امساعد بالكامل، إضافة لمنع مغادرة الليبيين إلى مصر ودخول المصريين إلى ليبيا باستثناء الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمواد الغذائية والخضراوات.

وأكد الناطق باسم سرية تأمين المنفذ النقيب محمود الثابت، الثلاثاء، «عدم دخول الشاحنات المصرية المحملة بالضائع إلى ليبيا بل تقوم الشاحنة بإفراغ شحنتها ويتم إجراء الفحوصات الطبية والرقابية والجمركية على هذه البضائع، ومن ثم تنقل في شاحنة أخرى إلى داخل ليبيا وإرجاع المصرية إلى مصر  كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا».

في السياق ذاته انتشرت قوة تابعة لجهاز مكافحة الجريمة التابع للداخلية بالحكومة الموقتة في منفذ امساعد الحدودي تعمل على «منع الجرائم المختلفة كتهريب الوقود أو البشر عن طريق المنفذ».

كما خصصت بلدية امساعد «استراحة الطرق السريعة لتكون مقرًّا للحجر الصحي، إضافة لتطبيق مديرية أمن امساعد لقرار حظر التجوال في الشوارع الرئيسية بالبلدية».  

«داخلية الموقتة» تفتح منفذ امساعد لإدخال عالقين بالجانب المصري

يذكر أن بلدية امساعد شكلت لجنة أزمة تختص بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، برئاسة عميد البلدية وعضوية الأجهزة الأمنية والرقابية والصحية في البلدية للتصدي قدر الإمكان لهذا الفيروس بالتعاون مع وزارة الصحة .

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