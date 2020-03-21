«داخلية الموقتة» تفتح منفذ امساعد لإدخال عالقين في الجانب المصري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 03:17 مساء
منفذ امساعد البري, (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، أنها فتحت منفذ امساعد البري، لإدخال الليبيين العالقين في الجانب المصري، بناء على اتصال هاتفي من وزير الصحة سعد عقوب، عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، والذي أفاد بأن هناك مجموعة عالقة من المواطنين الليبيين خرجوا من مصر قبل سريان قفل الحدود ولم يتمكنوا من الدخول.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، فإن الكوادر الصحية بالتعاون مع بلدية امساعد أعدت أماكن لإيوائهم وتطبيق الحجر الصحي على الوافدين، «ثم بموجب كتاب من الدكتورة رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طلبت الإذن لهم بالمغادرة بعد تعبئة نماذج المتابعة كاملة البيانات مع تحديد أماكن إقامتهم وتوقيعهم على تعهد بالالتزام بالحجر الذاتي المنزلي».

إغلاق منفذ امساعد البري ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

وأغلقت السلطات بمنفذ امساعد البري، أمس الجمعة، أبواب المنفذ كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس «كورونا»، ضمن إجراءات الحكومة الموقتة بإغلاق المنافذ البرية والبحرية الجوية لمواجهة الجائحة العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه ...
دولى
«كورونا» يواصل حصد وحصار ضحاياه.. أكثر من 4 آلاف وفاة في إيطاليا
دولى
خبير لدى «CNN»: السعودية تبعث برسالتين للعالم في حرب أسعار النفط
اقتصاد
«فرانس برس»: 627 حالة وفاة جديدة في إيطاليا جراء «كورونا» والحصيلة تتجاوز 4 آلاف
دولى
قناة «NBC» الأميركية تعلن وفاة أحد موظفيها جراء إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي متهم باستغلال «كورونا» في بيع أسهم...
دولى
«كورونا» المدمر.. الإصابات تقترب من ربع مليون والوفيات 10 آلاف والفقراء يحاربون ...
دولى
السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
عربى
«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 7 حالات بفيروس «كورونا»
ليبيا
أمير موناكو يلتحق بمشاهير العالم المصابين بكورونا المستجد
دولى
الملك سلمان يحذر من مرحلة «أكثر صعوبة» في مواجهة فيروس كورونا
عربى
غوتيريس يحذر من ملايين القتلى جراء «كورونا» ما لم يُضبط انتشاره
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: كورونا يمكنه العيش خارج جسم الإنسان لأيام