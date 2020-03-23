برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزود غات بأربع سيارات لرش المبيدات

سيارات مجهزة بأدوات خاصة برش المبيدات مقدمة إلى بلدية غات، 23 مارس 2020، (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

زود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا بلدية غات بأربع سيارات لرش المبيدات، للمساعدة في مكافحة القوارض والحشرات الناقلة للأمراض، ما يحد من انتشار الأوبئة.

وعانت غات نقصا في خدمات النظافة العامة ومكافحة الآفات والحشرات لفترة طويلة، إذ الحق هذا النقص الضرر بالسكان العام الماضي عند اجتياح الفيضانات للمدينة، حسب بيان البرنامج على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

ونوه البيان بأهمية الحفاظ على بيئة نظيفة لمنع انتشار الأمراض الوبائية في المستقبل، ومنها فيروس كورونا المستجد.

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وفي 4 يونيو الماضي، اجتاحت السيول غات، بعد موجة طقس سيئ، مما أسفر عن نزوح مئات الأسر، إضافة إلى تضرر المنازل بالمدينة، كما انتشرت المستنقعات بعد ذلك مما جعلها بيئة مواتية لانتشار البعوض والحشرات الناقلة الأمراض، حسب تصريح صادر عن لجنة الأزمة بالبلدية في حينه.