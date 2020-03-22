غرفة طوارئ لـ«كورونا» في مديرية أمن مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 02:46 مساء
غرفة الطوارئ بمديرية أمن مسلاتة. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن مديرية أمن مسلاتة أنشأت غرفة طوارئ بمقرها تنفيذا للخطة الاحترازية التي وضعتها الوزارة لمنع تسلل وباء «كورونا».

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الغرفة «ستعمل على مدار 24 ساعة متواصلة».

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ونوهت إلى أن «عمل الغرفة سيكون في وضع التدابير الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وتوعية المواطنين من مخاطر هذه الفيروس وطرق الوقاية منه».

ولم تسجل ليبيا لم تسجل حتى الآن أية إصابة بالفيروس المستجد، ومع ذلك أعلنت حكومتا الوفاق والموقتة سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل «كورونا»، منها فرض حظر التجول وتعليق الدراسة وإغلاق الأسواق الشعبية والمقاهي والمطاعم.

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