«داخلية الوفاق» تدعو لوقف إجراءات عقود الزواج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 10:11 صباحا
شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك).

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس السبت وزارة العدل إلى حث المأذونين الشرعيين على وقف إتمام إجراءات عقود الزواج إلى حين إشعار آخر.

جاء ذلك في كتاب رسمي بعثه وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن إلى وكيل وزارة العدل، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء «في إطار الاستعدادات الحثيثة ورفع درجات القصوى والتأهب ضمانا لتنفيذ التحوطات والواجبات والتدابير الوقائية لمواجهة والحد من تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد، وتنفيذا للتعليمات الصادرة عن المجلس الرئاسي باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من هذا الوباء.

وجدد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، التأكيد أن «ليبيا لا تزال خالية من فيروس كورونا»، لكنه أشار إلى ضرورة تنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الرئاسي وخصوصا منع التجمعات العامة.

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