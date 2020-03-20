«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة حالتين بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 05:07 مساء
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أكدت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، خلو حالتين اُشتبه بحملهما فيروس «كورونا» المستجد، من الفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها تلقت بلاغات بوجود حالتي اشتباه بإصابة بفيروس «كورونا» في مدينة بنغازي، ليتقرر على الفور سحب عينة منهما وفحصها.

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ولفت البيان إلى أن نتائج التحليل ظهرت سلبية ليتأكد خلو الحالتين من الفيروس، وليستمر حتى الآن خلو ليبيا من «كورونا».

يشار إلى أن الوزارة تصدر باستمرار تعليقات بشأن الاشتباه بالإصابة بالفيروس، حيث أكدت أمس، الخميس، خلو سبعة حالات اشتباه من الفيروس. 

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