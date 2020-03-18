وزير الصحة: نناشد المواطنين الالتزام بحظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأربعاء 18 مارس 2020, 10:36 مساء

ناشد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب المواطنين «الالتزام بحظر التجول»، محذراً من «التداعيات الكارثية» لانتشار وباء «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد.

وقال الوزير سعد عقوب في بيان وجهه للمواطنين نناشدكم بـ«البقاء في بيوتكم والالتزام بحظر التجول واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية لأنه الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء لا سمح الله».

وأضاف: «سنتعرض إلى انتشار كبير للمرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية مثل الزيارات الاجتماعية والمناشط الثقافية والفنية والرياضية وغيرها».

ولفت الوزير عقوب إلى أن «قرار حظر التجول استند إلى قراءة عملية ومشاورات مع اللجان الاستشارية والخبراء في وزارة الصحة والوزارات والجهات الرسمية للوصول إلى أفضل طريقة لحمايتكم والسيطرة على منع تفشي مرض كورونا المستجد».

وطالب عقوب «قواتنا المسلحة الليبية والأجهزة الامنية  في فرض حظر التجوال ونطالبهم بعدم السماح لأي شخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها في قرارات بالحركة والتنقل ليتسنى للجهات الصحية والخدمية القيام بواجباتها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم المؤسسات والمناطق السكنية».

كما طالب عقوب «كافة مؤسسات الدولة بدعم جهود الوزارة والجهات المساندة للمشاركة في جهود مكافحة ومنع تسلل وباء كورونا المستجد بكافة الوسائل لضمان نجاح جهودنا في توفير افضل الخدمات للمصابين لا قدر الله».

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وثمن وزير الصحة «كافة الجهود المبذولة والمتواصلة من قبل مديري المرافق الصحية بالبلاد  لتنظيم عمل القطاع الصحي الليبي في ظل الازمه الحالية ومجابهة كافة التحديات وحرص العاملين بالقطاع الصحي ببذل المزيد من العطاء لدفع العجلة الي الأمام».

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