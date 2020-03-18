حفتر يعلن حظر التجول بالمناطق الخاضعة للقيادة العامة

قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش أن القائد العام المشير خليفة حفتر أمر بفرض حظر تجول في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة غدًا الخميس، ضمن إجراءات احترازية لفيروس «كورونا».

وأوضح في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «فترة حظر التجول تكون من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا».

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وفي وقت سابق اليوم، أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرارًا «بحظر التجول حظرًا تامًّا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا».

واستثنى القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، «سيارات الإسعاف، وسيارات الأفراد المكلفين تنفيذ القرار»، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».