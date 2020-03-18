حفتر يعلن حظر التجول بالمناطق الخاضعة للقيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 04:34 مساء
قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش أن القائد العام المشير خليفة حفتر أمر بفرض حظر تجول في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة غدًا الخميس، ضمن إجراءات احترازية لفيروس «كورونا».

وأوضح في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «فترة حظر التجول تكون من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا».

اقرأ أيضًا: «داخلية الموقتة» تقرر حظر التجول 12 ساعة

وفي وقت سابق اليوم، أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرارًا «بحظر التجول حظرًا تامًّا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا».

واستثنى القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، «سيارات الإسعاف، وسيارات الأفراد المكلفين تنفيذ القرار»، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توم هانكس يشارك الجمهور يومياته في الحجر الصحي
ثقافة وفن
«فرانس برس»: السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة نتيجة انهيار أسعار النفط ...
اقتصاد
ترامب: ندرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين بقيمة 1000 دولار
اقتصاد
إصابة نجم كرة السلة الأميركي كيفين دورانت بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
إفراج صحي عن الوسيط الفرانكو جزائري في قضية «التمويل الليبي لحملة ساركوزي»
ليبيا
هذا ما نعرفه عن تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
القنصل الليبي بتونس لـ«بوابة الوسط»: بدأنا إجراءات إعادة المواطنين العالقين
ليبيا
المسماري يدخل الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
السعودية تحظر الصلاة في المساجد لجميع الفروض باستثناء الحرمين الشريفين لمنع تفشي...
عربى
بوتين: ابتكار «روسي – ياباني» للكشف السريع عن فيروس كورونا في أبريل
دولى
تعرف على الإجابة: لماذا لن ينال «كورونا» من الخسائر المالية للدوري الليبي؟
رياضة محلية
رياض اللافي لـ«بوابة الوسط»: مؤيد في ليبيا وسط الأهل رغم «كورونا»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة تزيد المناعة وتقويها