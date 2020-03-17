السفارة الفرنسية ترحب بزيارة باشاغا وتؤكد تسخير باريس إمكاناتها لخدمة المؤسسات الأمنية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 10:26 مساء
فتحي باشاغا (يمين) خلال لقائه أحد المسؤولين بفرنسا، 17 مارس 2020. (السفارة الفرنسية)

أكدت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تسخير فرنسا إمكاناتها لتعزيز مؤسسات ليبيا الأمنية، وذلك في أعقاب زيارة وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا لباريس.

ورحبت السفارة الفرنسية في بيان، بزيارة باشاغا، لافتة إلى أن هذه الزيارة التي التقى خلالها الوزير بعدد من مسؤولي الشركات الفرنسية بقطاع الأمن المدني تمثل «خطوة أولى مهمة».

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وكان باشاغا بحث أمس الإثنين خلال زيارة لفرنسا، مع عدد من المسؤولين بقطاع الأمن المدني الفرنسي «الدفاع المدني»، كيفية إقامة المستشفيات الميدانية في مجال الكوارث الطبيعية، واستمع الوزير إلى شروح من قبل المسؤولين حول كيفية وتنظيم واستخدام معدات الحماية المدنية، التي من مهامها حماية الأشخاص والمرافق المدنية وحماية البيئة، وعمليات إنقاذ في حوادث السيارات وبأقل ضرر.

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