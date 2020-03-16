باشاغا يبحث مع مسؤولين فرنسيين سبل تطوير الدفاع المدني وإقامة المستشفيات الميدانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 11:44 مساء
فتحي باشاغا مع مسؤولين عن الدفاع المدني في فرنسا, 16 مارس 2020 (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع عدد من المسؤولين بالقطاع الفرنسي المتخصص في الأمن المدني «الدفاع المدني»، كيفية إقامة المستشفيات الميدانية في مجال الكوارث الطبيعية.

واستمع الوزير خلال اللقاء الذي عُـقد اليوم في باريس، إلى شروح من قبل المسؤولين حول كيفية وتنظيم واستخدام معدات الحماية المدنية، التي من مهامها حماية الأشخاص والمرافق المدنية وحماية البيئة، وعمليات إنقاذ في حوادث السيارات وبأقل ضرر، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأوضح البيان أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي يجريها الوزير خلال الأيام الراهنة، في فرنسا بعدد من المسؤولين، من أجل النهوض بوزارة الداخلية في عدة مجالات، ومن بينها هيئة السلامة الوطنية.

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