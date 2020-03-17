بعد قرار «أوقاف الموقتة» .. الثني يقرر غلق المساجد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 03:42 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، غلق المساجد بشكل كلي وفتحها لإقامة الآذان فقط، وتكون إقامة الصلاة في البيوت، تحسبًا لوقوع كارثة جراء فيروس «كورونا».

وأشار في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الإجراء يسري إلى حين «التأكد من القضاء على هذا الفيروس وانفراج الأزمة بسلام، وعودة الحياة لوضعها الطبيعي».

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ولفت الثني إلى أن «دار الإفتاء لم تتحمل مسؤولياتها الملقاة على عاتقها بشأن الإفتاء في الأمور التي تتعلق بصالح المواطن»، داعيًا «أئمة المساجد والمقيمين والأجهزة الأمنية الضبطية إلى وضع ما جاء في هذا الكتاب موضع التنفيذ»، محذرًا «كل مَن يخالف ذلك بالتعرض للمساءلة القانونية».

كانت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الموقتة منعت إقامة الجمعة والجماعات داخل المساجد، لكنها سمحت بإقامتها في ساحة المسجد بدءًا من اليوم الإثنين وحتى 28 مارس الجاري.

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