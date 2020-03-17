الحكومة الموقتة تمنع التصافح بين الموظفين للوقاية من «كورونا»

رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت الحكومة الموقتة حزمة جديد من الإجراءات للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، تضمنت منع التصافح بالأيدي بين الموظفين.

جاء ذلك في قرار لرئيس الحكومة عبد الله الثني الصادر أمس الإثنين، والذي وجه بتقليص عدد المترديين على المكاتب الحكومية، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

يذكر أن اللجنة العليا للأزمة في الحكومة الموقتة انعقدت يوم الأحد الماضي بحضور الثني والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وذللك لمناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».

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وأمس، اتخذت وزارة الداخلية في حكومة الموقتة قرارا بتعليق السفر برا وبحرا وجوا من وإلى ليبيا، بدءا من الخميس المقبل، ويستثنى من ذلك حالات الإسعاف والشحن، كما أصدرت الهيئة العامة للأوقاف التابعة للحكومة الموقتة قرارا بمنع صلاة الجمعة والجماعات داخل المساجد حتى 28 مارس المقبل.