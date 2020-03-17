«خارجية الوفاق» تنعى السفير ضو علي سويدان

نعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، السفير ضو علي سويدان «أحد أبناء وخبرات الوزارة الذي وافاه الأجل بعد معاناة مع المرض في تونس».

وقالت الوزارة إن السفير ضو ترك سيرة عطرة من الكفاءة والوفاء، مقدمة التعازي لأسرته ولكافة الزملاء بالوزارة.

والسفير سويدان تخرج العام 1961 في الجامعة الليبية كلية الآداب والتربية قسم اجتماع، وعين في وزارة الخارجية في يوليو 1970 بدرجة وزير مفوض، وطوال سنوات عمله بالوزارة شغل وظائف وتقلد مناصب مختلفة، منها عمله نائبًا للمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، سفير ليبيا لدى الاتحاد السوفياتى حتى 1980، وسفير ليبيا في أديس أبابا لمدة أشهر، وفق بيان وزارة الخارجية اليوم.

وفاة الدبلوماسي الليبي ضو سويدان

وأوضح البيان أنه تم تعيين ضو العام 1981 أمينًا مساعدًا، لما كان يعرف بـ«الاتصال الخارجي» وقتها، وهو ما يعادل درجة (نائب وزير الخارجية)، وفي العام 1984 وبناء على ترشيح من ليبيا أقر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تعيينه أمينًا مساعدًا للشؤون السياسية بالأمانة العامة للجامعة، ثم لاحقًا أمينًا مساعدًا لشؤون الإعلام وظل يشغل هذا المنصب إلى أن بلغ سن التقاعد وفقًا للوائح الجامعة العربية.

وتوفي الدبلوماسي الليبي، ضو سويدان، فجر أمس الإثنين عن عمر ناهز 82 عامًا، فور عودته من إحدى المصحات التونسية إلى طرابلس، بعد رحلة علاج طويلة مع المرض.