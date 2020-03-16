وفاة الدبلوماسي الليبي ضو سويدان

الدبلوماسي الليبي الراحل ضو سويدان. (أرشيفية: الإنترنت).

توفي الدبلوماسي الليبي، ضو سويدان، فجر اليوم الإثنين عن عمر ناهز 82 عاما، فور عودته من إحدى المصحات التونسية إلى طرابلس، بعد رحلة علاج طويلة مع المرض.

ووفق زملاء الفقيد الذين نعوه في صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد بدأت رحلة سويدان المهنية أوائل ستينات القرن الماضي في قسم الأخبار بالإذاعة الليبية، وعين بعدها مديرا لمؤسسة «الاستيطان الزراعي»، ثم التحق بوزارة الخارجية في وظيفة وزير مفوض، أول السبعينات.

وتعددت المواقع التي شغلها الدبلوماسي الراحل، إذ عمل نائبا لمندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، وسفيرا في موسكو إبان فترة الاتحاد السوفياتي، وسفيرا في إثيوبيا.

وفي العام 1981 تولى منصب كاتب عام وزارة الخارجية، وأمينا مساعدا للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفي منتصف الثمانينات، جرى تعيينه أمينا مساعدا بالأمانة العامة للجامعة العربية للشؤون السياسية، ثم أمينا عاما لشؤون الإعلام حتى بلوغه سن التقاعد.