السراج يبحث «التعاون الثنائي» مع السفير الإيطالي

السراج في لقائه مع السفير الإيطالي، 16 مارس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي).

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الاثنين، السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني، وتناول معه ملفات التعاون الثنائي المشترك.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع «فيسبوك».

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وجدد بوتشيني، خلال اللقاء «دعم بلاده لحكومة الوفاق والحرص على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، ويشمل وقف الاعمال العدائية، وحماية المدنيين وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا»، وفق المكتب.

كان السفير الإيطالي أكد استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا في التصدي لوباء «كورونا»، وذلك خلال لقائه مع وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر في أواخر نوفمبر الماضي.