«الدولية للهجرة توزع مواد إغاثة على 3800 نازح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 08:55 صباحا
مواد إغاثة تابعة للمنظمة الدولية للهجرة. (فيسبوك)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تزويد أكثر من 3800 نازح ليبي بالمواد الأساسية للإغاثة والمأوى على مدار ثلاثة أيام.

وأشارت، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «بطانيات ومفارش، وأدوات مطبخ، ومصابيح شمسية، ومشمع».

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ولفتت إلى أن «وزارة الخارجية الإيطالية نسقت توزيع هذه المواد مع بلدية طرابلس، ومركز اللجنة المركزية للأزمات، وصندوق الضمان الاجتماعي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ليبيا».

ونوهت المنظمة الدولية للهجرة إلى « تفاقم الأزمة الإنسانية العصيبة في ليبيا بمعدلات مخيفة منذ اندلاع النزاع»، مشيرة إلى «أثر ذلك على الظروف المعيشية لآلاف المدنيين».

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