«داخلية الوفاق» تبحث إنشاء مركز إيواء للمهاجرين الأطفال والنساء بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 05:10 مساء
الشيباني يتوسط رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة عقب لقائهما في تونس. (وزارة الداخلية)

تبحث وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إمكانية إنشاء مركز إيواء خاص بالمهاجرين الأطفال والفئات المستضعفة من النساء في مدينة مصراتة بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن وكيلها لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، التقى اليوم الخميس في تونس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى ليبيا.

وأوضحت أن اللقاء جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية، ومناقشة إمكانية إنشاء مركز إيواء خاص بالأطفال والفئات المستضعفة من النساء بمدينة مصراتة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية بالدولة، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
متري يوضح الصعوبات التي واجهت مهمة سلامة في ليبيا
ليبيا
مسؤولون أميركيون يحذرون من مخاطر «تيك توك» الأمنية
دولى
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
بعد إنفاقه 500 مليون دولار على الدعاية.. مايكل بلومبيرغ ينسحب من السباق ...
دولى
باشاغا: موقف فرنسا من حفتر تغير.. وسنوقع اتفاقات معها هذا الشهر
ليبيا
إنتاج ليبيا انهار إلى 155 ألف برميل يوميا في فبراير وأسعار النفط مرشحة لـ 45 ...
ليبيا
«فرانس برس»: بعد 55 عاما على اختفاء المهدي بن بركة لا تزال نفس الأسئلة عالقة
عربى
باشاغا يستعرض مع هاريس جهود تقليص دور المجموعات المسلحة
ليبيا
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة تسحب لعبة عن ابتكار فيروسات