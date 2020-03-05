«داخلية الوفاق» تبحث إنشاء مركز إيواء للمهاجرين الأطفال والنساء بمصراتة

الشيباني يتوسط رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة عقب لقائهما في تونس. (وزارة الداخلية)

تبحث وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إمكانية إنشاء مركز إيواء خاص بالمهاجرين الأطفال والفئات المستضعفة من النساء في مدينة مصراتة بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن وكيلها لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، التقى اليوم الخميس في تونس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى ليبيا.

وأوضحت أن اللقاء جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية، ومناقشة إمكانية إنشاء مركز إيواء خاص بالأطفال والفئات المستضعفة من النساء بمدينة مصراتة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية بالدولة، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.