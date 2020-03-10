مؤسسة النفط تنظم دورات تدريبية لرواد الأعمال بمنطقة الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 09:15 مساء
المشاركون بالدورات التدريبية التي نظمتها مؤسسة النفط لرواد الأعمال بمنطقة الواحات، 10 مارس 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، تنظيمها خلال الفترة الماضية دورات تدريبية لـ 52 شابًا من منطقة الواحات، ومنحهم المعدات التي يحتاجونها لبدء مشاريع جديدة.

وشهد المعهد العالي جالو السبت الماضي، حفل اختتام هذه الدورات، التي أشرفت على تنفيذها إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط، بالتعاون مع المركز العربي للتدريب، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا مؤسسة النفط تناقش خطط تدريب رجال الإطفاء بشركات القطاع

وشملت الدورات عدة مجالات، من بينها تشخيص أعطال المنظومات الإلكترونية للسيارات، وصيانة اللوحات الإلكترونية، وبرمجة الهواتف النقالة.

وحضر حفل الاختتام كل من عميد بلدية جالو، أبو بكر اعمورة، ورئيس المجلس التسييري جالو فرج عقيلة، إضافة إلى عضو اللجنة التسييرية اوجلة وعدد من المختصين بإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وشهد حفل الاختتام، توزيع شهادات تكريم ومعدات عمل على المتدربين؛ لتسهيل دخولهم إلى سوق العمل مباشرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أرامكو» السعودية تعتزم زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل
اقتصاد
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
«المركزي» في بنغازي يعلن تسييل مرتبات يناير وفبراير لحساب «مالية الموقتة»
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
هبوط بورصات العالم وخسائر بالمليارات مع انتشار فيروس كورونا
اقتصاد
كاركاتير حليم - 8 مارس: اليوم العالمي للمرأة
كاريكاتير
«مالية الوفاق» تتوقع تراجع الاحتياطي إلى 63 مليار دولار إذا استمر إقفال النفط ...
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم الدولي للمرأة
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلوث الهواء يقلل عمر الإنسان 3 سنوات