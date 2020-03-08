مؤسسة النفط تناقش خطط تدريب رجال الإطفاء بشركات القطاع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 12:35 صباحا
اجتماع لمؤسسة النفط لمناقشطة خطط تدريب رجال الإطفاء بشركات القطاع، 4 مارس 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

ناقشت إدارة الصحة والسلامة والبيئة، والإدارة العامة للموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط، مع مدراء التدريب والصحة والسلامة والبيئة بالشركات الوطنية، إمكانية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرجال الإطفاء التابعين لشركات القطاع، وتحديد الآلية المناسبة لاختيار الفئة المستهدفة للالتحاق بتلك البرامج.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بؤسسة النفط، خالد بوخطوة، الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل المؤسسة؛ لتوعية العاملين بفيروس «كورونا» المستجد، وطرق الوقاية منه، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المؤسسة بموقع «فيسبوك» أمس السبت.

اقرأ أيضا اجتماع طارئ في مؤسسة النفط لمناقشة تدابير الوقاية من «كورونا»

وشدد بوخطوة على أهمية التعاون والتواصل المباشر مع كافة إدارات الصحة والسلامة بالشركات الوطنية لوضع خطة طوارئ، والعمل على توفير كافة المعدات والأجهزة التي تساعد في الكشف المبكر عن أعراض فيروس «كورونا».

وحضر الاجتماع، الذي عقد الأربعاء الماضي، مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية، محمد بولعج، ومدير إدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة، فخر الدين الشارف، إضافة إلى مدراء التدريب والسلامة بالشركات وعدد من المختصين من الإدارتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعيد فتح صحن الكعبة مع استمرار تعليق العمرة
دولى
«وول ستريت جورنال»: السلطات السعودية تعتقل 3 أمراء بينهم شقيق الملك
عربى
قلق عالمي بعد إصابة أكثر من مئة ألف شخص بفيروس «كورونا» المستجد في 92 دولة
دولى
وديعة «المسارات اليتيمة» تطوي صفحة المبعوث الأممي السادس
ليبيا
نقص الوقود في مدن الجنوب يدفع المواطنين إلى المبيت في المحطات
ليبيا
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية في تصفيات «كان 2021»
رياضة محلية
جريدة الوسط: انهيار مسارات الحل يعقد الأزمة الليبية
ليبيا
قاض بريطاني: حاكم دبي أمر بخطف ابنتيه وهدد زوجته السابقة
دولى
«لوموند» الفرنسية: محور دمشق - بنغازي الجديد علامة على التداخل المتزايد بين ...
ليبيا
دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
متري يوضح الصعوبات التي واجهت مهمة سلامة في ليبيا
ليبيا
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قناع يمكن من تشخيص الإصابة بكورونا