كشف تفاصيل مقتل عامل سوداني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 09:36 صباحا
المتهمون بقتل عامل سوداني في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي).

كشفت مديرية أمن بنغازي تفاصيل مقتل عامل سوداني الجنسية، مؤكدة القبض على مرتكبي الجريمة، وتقديمهم إلى القضاء.

وأوضحت المديرية في بيان أن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن أحبطوا مخططات تخريبية كان قد أعدها تشكيل عصابي سعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، قبل أن يتم القبض على أفراد هذا التشكيل.

وأضافت أنها فيما يخص جريمة مقتل العامل السوداني وحرق عيادة مجمع السلاوي أو ما يعرف بعيادة 11 يونيو، فإن قسم البحث الجنائي بالمديرية تمكن من كشف الألغاز؛ فالبداية كانت عندما وردت إشارة لاسلكية من قبل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأمن مفادها واقعة حرق العيادة بمنطقة السلماني الشرقي بالتحديد شارع فلسطين داخل اختصاص مركز شرطة العروبة، ووردت معلومات أخرى عبر غرفة العمليات مفادها الاعتداء على عامل سوداني الجنسية داخل العيادة.

بعد ذلك، خرجت دوريات من قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن للبحث والتحري عن الفاعل وبعد ست ساعات من الواقعة تم تحديد هوية الجناة وتحديد مكان تواجدهم، ومن ثم ضبطهم جميعا، وإسعاف العامل، قبل أن يتوفى صباح اليوم التالي.

وأشارت المديرية إلى اعتراف أحد الجناة بطعن العامل بزجاجة كبيرة في بطنه وقام الثاني بضربه بأسطوانة الإطفاء الخاصة بالعيادة على الرأس وسقط العامل مغمى عليه وقام الثالث برميه بالنار، وإشعال النار بالعيادة، كما سرق المتهمون جهازي لاب توب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإيداعهم بالحجز القانوني إلى حين عرضهم على النيابة العامة.

المتهمون بقتل عامل سوداني في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي).
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