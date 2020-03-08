الجزائر تأمل تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا يحظى بقبول أطراف الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 07:28 مساء
وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم. (الإنترنت)

أعرب وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم عن أمله في أن تعمل الأمم المتحدة على تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا «في أقرب وقت ممكن» خلفا للمبعوث المستشقيل غسان سلامة، مشددا على ضرورة أن «يحظى المبعوث الجديد «بالقبول من جميع الأطراف ولا يميل إلى طرف على حساب آخر».

جاءت في تصريحات أدلى بها بوقادوم إلى وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (وأج) اليوم الأحد، على هامش حفل أشرف عليه رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون بقصر الشعب لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكد بوقادوم أن الجزائر «مستمرة في جهودها» لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية تسجيل تطورات «إيجابية في الأيام القليلة القادمة»، رغم إعلان المبعوث الأممي استقالته الأسبوع الماضي لأسباب صحية.

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وأشار بوقادوم في تصريحه إلى أن زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج أمس السبت إلى الجزائر «تندرج في هذا الإطار». وأضاف قائلا: «في الأيام القليلة القادمة، ستكون هناك تطورات (لحل الأزمة الليبية) أتمنى أن تكون إيجابية».

كان بوقادوم استقبل أمس السبت وزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية، تفعيل دور دول الجوار في حل الازمات ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وفق ما نشرته وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحويج رحب خلال لقائه مع بوقادوم «بأي دور للجزائر لحل الأزمة الليبية يضمن وقف التدخلات الخارجية ونزع السلاح من التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، ويضمن احتكاره فقط لمؤسسات الدولة والتوزيع العادل للثروات».

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