سلامة يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من منصبه

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الإثنين، إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش إعفاءه من منصبه.

وأكد سلامة في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلا: «سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعليَّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار».

يأتي ذلك، بعد حملة انتقادات وجهتها أطراف ليبية للمبعوث الأممي بسبب مواقفه من عملية الحوار الليبي والمسارات الثلاثة التي أعلن بدء العمل فيها بعد قمة برلين وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة عقب انطلاق الجولة الأولى من اجتماعات المسار السياسي وانتهاء الجولة الثانية من اجتماعات المسار العسكري في جنيف.

وسلامة هو سادس مبعوث أممي إلى ليبيا منذ العام 2011، وأول مبعوث يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنهاء مهامه من منصبه الذي يشغله منذ أكثر من عامين.

كان مجلس الأمن الدولي وافق على تعيين سلامة رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 21 يونيو 2017 خلفا للألماني مارتن كوبلر الذي وقع الاتفاق السياسي في بداية مهمته بمنتجع الصخيرات المغربي.