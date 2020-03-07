مسؤول بـ«الصحة العالمية»: لا إصابة بفيروس «كورونا» في منطقة المرج

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 07 مارس 2020, 03:41 مساء
شعار منظمة الصحة العالمية. (الإنترنت).

نفى مسؤول برنامج الترصد في منظمة الصحة العالمية فرع ليبيا، رمضان عثمان، تسجيل أية حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في منطقة المرج وضواحيها.

وقال عثمان في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن حالة الوفاة التي سُجِّلت في منطقة المرج أمس كانت نتيجة التهاب رئوي حاد، «وهذا لا يعني إصابة بفيروس كورونا، خاصة أن الطبيب الذي تابع الحالة أكد من خلال الأعراض والعلامات وتاريخ السفر عدم إصابة المريض بالفيروس».

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ونوه مسؤول برنامج الترصد بأنه سيتم سحب عينة من شقيق المتوفى وإرسالها للتحليل، وذلك بعد مروره بحالة صحية غير مستقرة لكنها أصبحت أفضل وفي تحسن، حسب المعلومات الواردة حتى الآن.

قبل ذلك، أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، في تصريح إلى «بوابة الوسط» عدم تسجيل إصابة بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية، وذلك وسط مطالبات لعدد من الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الشفافية في التعامل مع الفيروس.

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