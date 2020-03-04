الثني يفتتح مستشفى تازربو العام وعددا من المشاريع الخدمية بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 09:30 مساء
الثني وسعد عقوب (وسط) خلال افتتاح عددًا من المشاريع في بلدية تازربو، 4 مارس 2020. (الحكومة الموقتة)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، مستشفى تازربو العام وعددا من المشاريع الطبية والخدمية بالمدينة، التي تنفذها الحكومة بقيمة إجمالية بلغت 17 مليون دينار.

وحضر مراسم افتتاح المستشفى كل من عضو مجلس النواب، محمد دومة، ووزير التعليم، فوزي بومريز، ووزير الصحة الدكتور، سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي، الدكتور عادل الزايدي، ووزير الزراعة الدكتور، حسن الزيداني، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

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كما حضر مراسم الافتتاح رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، المهندس فخري المسماري، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، المهندس عوض الدرسي، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء خليفة حسني، ورئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، والمجلس الاجتماعي، وعدد من أعيان ومسؤولي البلدية.

كما افتتح الثني جهاز الإسعاف تازربو، ومركز النساء والولادة، والمبنى الإداري لمركز الكلى، ومقر مكتب خدمات السجل المدني، ومقر فرع مصلحة الجوازات تازربو، إضافة إلى منارة علمية دينية لتحفيظ القران الكريم وتعاليمه، ومقر لأحد المصارف العاملة ببلدية تازربو.

وأصدر الثني تعليماته بضرورة الإسراع في إنجاز مهبط مدني ببلدية تازربو بقيمة 32 مليون دينار، تخفيفًا لأعباء الطريق ومشاقها على مواطني البلدية، مشددًا على ضرورة دعم البلدية بكل مايلزم من إمكانات.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الموقتة بدأ جولته في تازربو أمس الثلاثاء، بافتتاح المجمع الإداري للبلدية، والاجتماع بمختلف تركيبات البلدية ومسؤوليها. وكان الثني سلم البلدية في وقت سابق، عددًا من الآليات الخدمية من بينها سيارات إطفاء تجنبًا لوقوع أية كارثة.

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