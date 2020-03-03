الثني يفتتح عددا من المشاريع الإنشائية في بلدية تازربو

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 03 مارس 2020, 08:56 مساء
الثني خلال افتتاحه أحد المشاريع في بلدية تازربو. (الحكومة الموقتة)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، عددا من المشاريع الإنشائية في بلدية تازربو بمنطقة الواحات جنوب شرق ليبيا، في مستهل زيارة للبلدية، يرافقه فيها وفد من وزراء ورؤساء الهيئات بالحكومة.

وحسب المكتب الإعلامي للحكومة الموقتة، فإن الثني وصل بلدية تازربو رفقة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات (الصحة، المواصلات، الزراعة، الكهرباء، المياه، الحكم المحلي، التعليم).

وكان مع الثني والوفد المرافق له رئيس المجلس التسييري لبلدية تازربو، إبراهيم جيدالله، وأعضاء المجلس التسييري، ووكيل ديوان البلدية، ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء والشورى، وعدد من مسؤولي ومراقبي القطاعات وضباط القوات المسلحة والحرس البلدي والأمن العام، وعدد من المواطنين.

وأوضحت الحكومة الموقتة أن الثني افتتح خلال الزيارة عددا من المشاريع، منها مبنى السجل المدني، ومبنى الجوازات والجنسية، ومبنى النساء والولادة، ومبنى غسيل الكلى، ومبنى الإسعاف والطوارئ، ومبنى الثروة الحيوانية، ومبنى خلوة تحفيظ القرآن.

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