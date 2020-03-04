سيالة يلتقي وزير الخارجية الكويتي في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 08:22 مساء
محمد الطاهر سيالة (يسار) خلال لقائه مع نظيره الكويتي بالقاهرة، 4 مارس 2020. (خارجية الوفاق)

التقى وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الجامعة العربية في دورتها «153» على مستوى وزراء الخارجية بمقر الجامعة بالقاهرة.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن اجتماع سيالة مع المحمد يأتي في إطار مشاوراته والتنسيق مع عدد من الدول.

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وكان سيالة التقى أيضًا في القاهرة، وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في القاهرة، وكذلك وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى، حيث أكد ضرورة توحيد الموقف العربي والتنسيق الكامل لحل الأزمة الليبية، ووقف الحرب في العاصمة طرابلس.

وحضر سيالة إلى العاصمة المصرية قادمًا من المغرب، حيث شارك في المؤتمر الوزاري الثامن حول الهجرة والتنمية المنعقد في مدينة مراكش، وألقى كلمة أكد فيها بذل ليبيا قصارى جهدها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا رغم الإمكانات المحدودة.

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